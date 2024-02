Ranking UEFA – Bene i club italiani: sale il Napoli, il Milan insegue

Il Ranking UEFA per club ha visto variare alcuni piazzamenti in classifica. Tra le italiane è salito il Napoli, il Milan poco più indietro

L'Italia attualmente è terza nel Ranking UEFA per Nazioni, posizione che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League della quinta classificata in Serie A. Per quanto riguarda la graduatoria per club, questa prima tornata europea ha visto variare alcune posizioni delle squadre italiane, in particolare del Napoli che ha agganciato la Juventus al 15° posto.