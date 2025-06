Rambaudi: “CT Italia, Gattuso soluzione giusta. Ora deve fare il selezionatore”

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la scelta di affidare la Nazionale a Gennaro Gattuso dopo l'addio di Luciano Spalletti come CT. Ecco di seguito le sue parole per intero: “Gattuso al momento è la soluzione giusta, perché è un ex calciatore che ha vissuto quelle situazioni quindi può entrare nella testa e nella pancia dei ragazzi. Poi la faccenda non cambia molto, serve tempo e in Nazionale non c’è visto che la squadra si ritrova 4-5 volte l’anno. Ora lui deve fare il selezionatore."