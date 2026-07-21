Il Mondiale americano è giunto al termine e, di conseguenza, è arrivata l'ora di tirare le somme e tracciare i bilanci finali. Alla fine la Spagna di De la Fuente ha conquistato il trofeo più ambito del mondo, battendo l'Argentina in finale. I rossoneri impegnati nel Mondiale però si sono fermati qualche passo prima: la Francia di Rabiot e Maignan è arrivata fino alle semifinali, perdendo con i poi campioni del mondo, come il Belgio di De Winter e Saelemaekers, che ha incontrato le Furie Rosse ai quarti di finale. Stesso risultato raggiunto anche dalla Svizzera di Jashari, eliminata dai finalisti dell'Albiceleste, mentre il Messico di Gimenez (dopo aver eliminato l'Ecuador di Estupiñan) e gli Stati Uniti di Pulisic si sono dovuti arrendere agli ottavi di finale.

Il campione della nazionale a stelle e strisce aveva iniziato il Mondiale nei migliori dei modi: dribbling ubriacanti, un assist e un autogol propiziato dalla sua giocata. Il suo status da imprendibile però è durato ben poco, con un infortunio che lo ha fermato dopo soli 45' con il Paraguay e che lo ha rallentato nel resto del girone. Con la Bosnia è rientrato poi a pieno regime, seppur non incidendo in maniera particolare, mentre con il Belgio non ha definitivamente inciso: i suoi hanno chiuso il mondiale con una sconfitta per 4-1 e Capitan America è uscito al 60', rimediando una microfrattura a tibia e perone, che lo terrà ai box almeno fino a fine agosto.

L'americano sotto processo a casa sua

Gli Stati Uniti non si aspettavano una così cocente e netta eliminazione agli ottavi di finale, dopo aver raccolto piano piano sempre più fiducia nei propri mezzi. Una volta terminato il cammino, però, è iniziata la solita caccia alle streghe: il profilo individuato, su tutti, è proprio quello di

ESPN infatti ha stilato la propria lista dei "peggiori 11" di questo torneo. Tra questi figurano nomi del calibro di Neymar, Bruno Fernandes, Valverde e Mc Tominay, lasciando spazio davanti proprio per il numero 10 rossonero. In America ci si aspettava sicuramente di più da lui, che avrebbe dovuto emergere come guida della propria Nazionale. Invece per l'emittente americana Pulisic è "letteralmente sparito":

"L'attaccante ha avuto un inizio sensazionale nel primo tempo della partita d'apertura vinta per 4-1 contro il Paraguay, ma è stato sostituito all'intervallo a causa di un infortunio e, una volta tornato a disposizione, non è più riuscito minimamente a ritrovare quella forma. Nel momento in cui la pressione si è fatta sentire, Pulisic è letteralmente sparito".

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Ora il ritorno a Milanello

Nonostante un finale di stagione decisamente non positivo per Pulisic, tra campionato e Mondiali, l'occasione per potersi riscattare è dietro l'angolo. L'americano rientrerà a Milanello iled inizierà a svolgere in sede un lavoro personalizzato per il recupero ottimale dal proprio infortunio: se tutto andrà bene, potrà tornare ad essere decisivo per le prime partite di campionato, dove sarà chiamato a mostrare che il vero Pulisic non è quello visto negli ultimi mesi.