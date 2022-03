Psicologia, gaffe e delfini: ecco tutto quello che c’è da sapere su Origi

Il Milan ha un nuovo obiettivo per rinforzare l'attacco: Divock Origi. Si tratta di un attaccante in scadenza di contratto con il Liverpool, club con cui ha vinto una Premier League, una Coppa di Lega, una Champions League, una Supercoppa UEFA e un Mondiale per club. Giovane e dotato anche di una certa esperienza internazionale, il belga può ricoprire anche il ruolo di esterno. Duttilità, velocità e qualche gol potrebbero presto diventare delle armi in più per Stefano Pioli. Intanto che l'affare si avvii verso la definizione, 'gazzetta.it' ha riportato delle curiosità su Divock Origi.