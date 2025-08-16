Pianeta Milan
Premier League, show per Chiesa: il Liverpool vince con un suo gol

A decidere la sfida tra Liverpool e Bournemouth, terminata 4-2, è stato l'ex obiettivo del Milan Federico Chiesa
La Premier League 2025/26 è iniziata con il botto e con un forte accento italiano. A decidere la sfida tra Liverpool e Bournemouth, terminata 4-2, è stato l'ex obiettivo del MilanFederico Chiesa, autore del gol vittoria a pochi minuti dalla fine.

Premier: Chiesa fa vincere il Liverpool nel giorno di Leoni

Dopo l'ufficialità di Giovanni Leoni, anche lui in orbita rossonera, il club inglese ha trovato il suo eroe nella figura di Chiesa, che ha scongiurato una clamorosa rimonta del Bournemouth. A sbloccare il match è stato Ekitike, primo marcatore della stagione, seguito dal raddoppio di Gakpo. La partita sembrava chiusa, ma la doppietta di Semenyo tra il 64' e il 76' ha riportato tutto in parità.

Entrato all'82' al posto di Wirtz, Chiesa ha impiegato solo sei minuti per siglare il 3-2. Il definitivo 4-2 è stato firmato da Salah al 94', ma il protagonista della serata rimane l'ex obiettivo di mercato rossonero.

