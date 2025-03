Pre-Season Tour 2025, il Milan farà tappa a Hong Kong: il programma

L'annuncio del ritorno del Milan ad Hong Kong coincide con il lancio ufficiale della prima AC Milan Academy a Hong Kong . Un importante momento che sottolinea l'impegno del Club nella promozione di una sana cultura sportiva . L'Academy ha l'obiettivo di accompagnare i giovani partecipanti nella loro crescita sportiva e personale, offrendo un ambiente formativo d'eccellenza per aiutarli a sviluppare le competenze calcistiche e favorendone la formazione individuale. L'apertura di questa Academy consolida ulteriormente la presenza di AC Milan sul territorio. Gettando le basi per eventi futuri dedicati alla comunità di Hong Kong .

Milan a Hong Kong: amichevole contro il Liverpool e lancio di una Academy

Il Pre-Season Tour 2025 rappresenterà un momento chiave nella preparazione del Milan per la stagione 2025/26. Oltre alla dimensione strettamente sportiva, il Tour offrirà anche un'importante occasione per rafforzare il legame con i tifosi rossoneri nella regione. Consolidando la presenza del Club a livello locale. Sarà anche una piattaforma strategica per consolidare le relazioni con stakeholder chiave, tra cui istituzioni e partner. Offrendo inoltre un'ulteriore opportunità di continuare il percorso di crescita del Club al di fuori del campo e di rafforzare la percezione positiva del brand Milan a livello globale.