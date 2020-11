Infortunio Rafael Leao, condizioni da valutare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan in ansia per le condizioni di Rafael Leao. L'attaccante rossonero, in occasione di Portogallo-Paesi Bassi Under 21, è uscito per infortunio al minuto 86′. Le condizioni del classe 1999, subentrato al minuto 46′, sono da valutare. Ce la farà il giocatore a recuperare per il match contro il Napoli? Seguiranno aggiornamenti.