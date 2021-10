Porto-Milan, la Curva Sud è arrivata a Oporto (FOTO)

La Curva Sud è arrivata a Oporto per sostenere la squadra rossonera in occasione di Porto-Milan, gara che si giocherà questa sera

La Curva Sud è arrivata a Oporto. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra rossonera per Porto-Milan, gara che si giocherà questa sera allo stadio Do Dragao. Ricordiamo che il Milan di Stefano Pioli ha bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione al prossimo turno della Champions League. C'è bisogno di tutto il sostegno possibile. Ecco la foto.