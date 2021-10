Porto-Milan, ecco la mossa di Pioli: Calabria terzino sinistro

La mossa di Stefano Pioli per Porto-Milan è quella di spostare Davide Calabria sulla fascia sinistra. Sulla destra Kalulu

Davide Calabria terzino sinistro in Porto-Milan . E' questa la novità di Stefano Pioli per la partita di stasera contro gli uomini di Conceicao. Come viene riportato da Tuttosport, il numero 2 rossonero giocherà sulla fascia opposta per sostituire Theo Hernandez, colpito dal coronavirus. Pioli ha individuato nel terzino destro rossonero l’elemento ideale per rimpiazzare il laterale francese a sinistra

Non a caso si è notato come Saelemaekers si spostasse più al centro per lasciare spazio agli inserimenti di Calabria, che ha approfittato della situazione per sganciarsi e per essere pericoloso. Una chiara idea di Pioli per sostituire le abilità in fase di spinta di Theo Hernandez. Stasera il copione potrebbe essere differente, vista la forza dell'avversario, ma il Milan deve vincere a tutti i costi per sperare nella qualificazione. Calabria, come sempre, darà il suo contributo. Intanto il Milan è pronto a rinnovare il contratto a un giocatore importante.