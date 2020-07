PM – Milan-Emirates, rinnovo pronto. Ecco perché slitta l’ufficialità

MILAN NEWS – Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è stato siglato il rinnovo del contratto di sponsorizzazione pluriennale tra A.C. Milan ed Emirates, compagnia aerea dell’Emirato Arabo di Dubai, visto che quello precedente è scaduto lo scorso 30 giugno 2020.

L’accordo è stato raggiunto su una base fissa inferiore ai 14 milioni di euro netti l’anno che il Milan ha incassato da Emirates fino alla scorsa settimana ma, attraverso dei bonus, legati logicamente ai risultati sportivi ottenuti dalla squadra rossonera (qualificazione in Champions League, vittoria dello Scudetto ecc.), la differenza potrà essere agevolmente colmata.

Uno stimolo in più, quindi, per la squadra rossonera a rientrare presto, e stabilmente, nell’élite del calcio che conta. Perché l’ufficialità della rinnovata partnership non è ancora giunta? Il Milan aspetterà che sia Emirates, alle prese con la ripartenza post-emergenza CoVid_19, a fare l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Anche sulle maglie rossonere della stagione 2020-2021, quindi, campeggerà la scritta 'Fly Emirates' ormai nota ai tifosi del Diavolo.