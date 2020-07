Calciomercato Milan – Tanti giocatori vicini all’addio ai rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha sottolineato come Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, rispettivamente allenatore e centravanti del Milan, lasceranno il club rossonero, per diversi motivi, al termine dell’attuale stagione sportiva.

Così come per loro, però, anche altri calciatori del Diavolo, alla fine del mese di agosto, non saranno confermati in rossonero, spazzati via dalla rivoluzione che l’amministratore delegato Ivan Gazidis intende promuovere in casa Milan, con l’arrivo di Ralf Rangnick nel ruolo di manager e altre conseguenti scelte in sede di mercato.

Andranno via, infatti, i centrocampisti Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura a parametro zero, il portiere Asmir Begović, che era giunto in prestito secco dal Bournemouth e, secondo il quotidiano generalista, anche l’ottimo Simon Kjaer, per il quale il Milan potrebbe esercitare il diritto di riscatto dal Siviglia. QUESTE LE VOLONTÀ DEL DIFENSORE DANESE >>>