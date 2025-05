Pistocchi: “Se i tifosi del Milan sono incavolati hanno ragione”. Il motivo

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, ha commentato sui social gli episodi da moviola che nelle ultime gare non hanno sorriso al Milan

Ieri sera, allo stadio 'Olimpico', la Roma di Claudio Ranieri ha battuto il Milan di Sérgio Conceição per 3-1 nella 37^ e penultima giornata della Serie A 2024-2025 . Colpo di testa di Gianluca Mancini e pareggio di João Félix nel primo tempo. Poi, nella ripresa, altre due reti dei giallorossi con Leandro Paredes su calcio di punizione e l'ex Bryan Cristante .

Rossoneri fuori dalle coppe europee per la stagione 2025-2026. Sulla partita, però, pesa la (giusta) espulsione di Santiago Giménez dopo neanche 20' di gioco per una gomitata rifilata a Mancini. Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato l'accaduto in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.