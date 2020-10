Pioli, sesto allenatore del Milan a rimanere imbattuto per 20 partite

Pioli, che primato!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, con la vittoria di ieri sera contro l’Inter nel Derby di Milano, è diventato il sesto allenatore della storia del Milan a rimanere imbattuto per almeno 20 gare consecutive. Come ricorda il giornalista Giuseppe Pastore, il tecnico emiliano dei rossoneri è in ottima compagnia: gli altri cinque sono Lajos Czeizler, Nereo Rocco, Nils Liedholm, Arrigo Sacchi e Fabio Capello. Insomma, niente male per uno che era arrivato al Milan con l’etichetta di “traghettatore”. Qui le sue parole rilasciate ieri sera a Sky Sport>>>