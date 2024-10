Perugia-Milan Futuro, partita valida per la 11^ giornata della Serie C Now 2024-25. Torna Vos? Camarda in dubbio? I tanti dubbi di Bonera

Emiliano Guadagnoli Redattore 26 ottobre 2024 (modifica il 26 ottobre 2024 | 12:04)

Perugia-Milan Futuro, partita valida per la 11^ giornata della Serie C Now 2024-25. I rossoneri di Daniele Bonera dovranno alzarsi visto che al momento si trovano all'ultimo posto del Girone B con sei punti (alla pari del Legnano e con una partita in meno). Il Perugia, invece, è undicesimo con 13 punti. La sfida si giocherà domani domenica 27 ottobre alle ore 12:30 presso lo stadio 'Renato Curi' di Perugia. Per Daniele Bonera ci potrebbero essere molti dubbi di formazione.

Perugia-Milan Futuro, Camarda disponibile? Torna Vos? Assenze pesanti per Bonera — Ci potrebbe essere un ritorno importante, visto che Silvano Vos si è allenato con la squadra. L'olandese non si vede da tempo in campo per un infortunio muscolare rimediato contro La Spal. Visti i suoi allenamenti dovrebbe essere a disposizione di Bonera, almeno per la panchina. Due assenze sicure: Jimenez e Ballo-Touré salteranno il Perugia perché sono stati espulsi contro il Legnago. Gli altri dubbi di formazione arrivano da Milan-Napoli: i rossoneri di Fonseca giocheranno martedì a San Siro. Visti i problemi in attacco e a centrocampo, il portoghese potrebbe chiamare Camarda e Zeroli in prima squadra. Stessa sorte per Bartesaghi, vista la squalifica di Theo Hernandez. Giocheranno comunque domani visto il possibile giorno di recupero? Vedremo quali saranno le scelte del Milan e del Milan Futuro. LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, una sorpresa al posto di Theo? Le mosse di Fonseca. E Camarda...