Milan Futuro-Legnago 1-3: ennesima sconfitta dei rossoneri di Bonera

(fonte: acmilan.com) Seconda sconfitta consecutiva in casa per il Milan Futuro: al Chinetti di Solbiate Arno il Legnago Salus si impone in rimonta per 3-1, con tre gol arrivati nel finale di partita sfruttando la superiorità numerica. Questo poiché i rossoneri, dopo essere passati in vantaggio a fine primo tempo col primo gol tra i professionisti di Davide Bartesaghi, hanno giocato dal 74' in 10 contro 11 a causa di una doppia ammonizione di Ballo-Touré. Una rimonta amara quella dei veneti, che colgono la seconda vittoria della loro stagione e agganciano la squadra di Bonera in classifica.