La vittoria del Milan nel derby contro l'Inter continua a raccogliere consensi. Tra le analisi più interessanti c'è quella di Giorgio Perinetti, direttore sportivo di lunga esperienza, che nel suo consueto commento su TuttoMercatoWeb ha riconosciuto i meriti di Rúben Amorim nella preparazione della stracittadina.

Secondo Perinetti, il tecnico portoghese aveva già iniziato a pensare alla partita contro i nerazzurri nella precedente sfida con il Bologna. Una gestione delle energie e delle scelte che, alla fine, ha dato i suoi frutti. «Avevo detto nell'approfondimento precedente che Amorim contro il Bologna ha pensato più al derby. E le scelte lo hanno premiato», ha spiegato il dirigente.

"L'Inter non è mai stata pericolosa": l'analisi tattica

Perinetti ha poi sottolineato la capacità del Milan di limitare la squadra di Cristian Chivu, che non sarebbe riuscita a rendersi realmente pericolosa nel corso della partita.

"Il tecnico rossonero ha indovinato tutte le mosse", ha aggiunto, evidenziando la differenza tra le decisioni dei due allenatori. Il giudizio sull'Inter è accompagnato infatti da un'osservazione critica nei confronti di Chivu, alcune cui scelte sono risultate sorprendenti.

In particolare, Perinetti ha citato la decisione di schierare una sola punta, una soluzione che non lo ha convinto del tutto. Dall'altra parte, Amorim ha invece trovato gli equilibri giusti per affrontare i nerazzurri e portare a casa una vittoria importante.

Milan, ora serve continuità dopo il derby

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Il successo nella stracittadina rappresenta un risultato significativo per il percorso rossonero, ma adesso arriva il momento di confermare quanto di buono mostrato. Il Milan è atteso dalla sfida europea contro il Ferencváros, un appuntamento importante per dare una svolta al cammino in Europa League.Le parole di Perinetti premiano soprattutto la capacità di Amorim di preparare una partita attraverso scelte che guardano anche oltre il singolo impegno. La gestione della gara con il Bologna e le decisioni successive hanno contribuito al successo nel derby. Adesso la sfida per il tecnico portoghese sarà trasformare quella prestazione in un punto di partenza, mantenendo lo stesso livello di organizzazione e competitività anche nei prossimi appuntamenti.