Pellegatti: “Musah al Napoli? Ecco perché Conte va matto per lui”

Musah arrivò al Milan il 4 agosto 2023, firmando un contratto quinquennale con il club di Via Aldo Rossi. Il 26 agosto fece il suo esordio ufficiale in maglia rossonera nella partita contro il Torino, vinta per 4-1. Quest'anno conta 27 presenze in campionato e 2 in Champions League. Non è stato molto apprezzato dai tifosi per le sue prestazioni e la piazza di Napoli potrebbe essere un trampolino di rilancio per riscattarsi.