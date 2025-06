Pellegatti: “Il Milan non deve essere una squadra di passaggio”

Il giornalista fedele ai colori rossoneri, Carlo Pellegatti, ha parlato sul suo canale YouTube degli obiettivi del Milan per la prossima stagione. Prima è partito da una frase di Pep Guardiola, il tecnico del Manchester City, per poi commentare la cessione di Reijnders e che cosa potrebbe significare per la strategia di mercato rossonero. A partire dal suo commento, Pellegatti ha poi lanciato un messaggio molto forte alla dirigenza rossonera sugli obiettivi della prossima stagione (ergo, sulla Champions League).

Il Milan può dire di no a qualsiasi offerta

Questo è il commento Pellegatti in riferimento alle parole di Pep Guardiola su Reijnders:"Dispiace leggere che Reijnders è un giocatore eccezionale che può giocare in tanti ruoli. Mi auguro e sono convinto che il Milan possa arrivare nella condizione tale da non accettare qualsiasi tipo di proposta per qualsiasi giocatore. Credo possa dire di "No" a qualsiasi offerta, decente o indecente. Se entriamo nell'ordine di idee che non si possono rifiutare oggi 70-100 milioni, tradotto: "Non si può rinunciare oggi, ma dobbiamo rinunciare a vincere la Champions League.