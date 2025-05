Pellegatti: “Cessione Reijnders? Percentuale alta. Spero che il Milan …”

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan , ha parlato in un video sul suo canale 'YouTube' del possibile addio al Diavolo di Tijjani Reijnders , centrocampista olandese classe 1998 autore di 15 gol e 5 assist nell'ultima stagione in rossonero, poiché fortemente richiesto dal Manchester City di Pep Guardiola per l'imminente sessione estiva di calciomercato . Ecco le parole di Pellegatti sul numero 14 del Milan.

"Viene confermata l’ipotesi circa la cessione di Reijnders: qualcuno ha scritto che è lui che vuole andare via, giusto per togliere ogni responsabilità a chi poi deciderà di vendere il miglior giocatore della rosa, il più continuo e il più richiesto. In questo momento la cessione di Reijnders ha una percentuale molto alta: poi avverrà? Non lo so. Speriamo che il Milan riesca a vendere altri giocatori per tenerlo".