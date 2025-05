Pedullà: “La Lazio insiste con Sarri, ma intanto fissa appuntamento con Gattuso”

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito web ufficiale, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul futuro della panchina della Lazio: con Marco Baroni in uscita, infatti, chi sarà il nuovo allenatore? I biancocelesti, come prima opzione, vedono di buon occhio il ritorno di Maurizio Sarri. Ma, a quanto pare, in corsa ci sarebbe anche l'ex rossonero Gennaro Gattuso, nell'ultima stagione in Croazia all'Hajduk Spalato. Ecco cosa ha scritto Pedullà.