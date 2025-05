Parma si prepara ad incoronare la bellezza della Serie A: torna il Festival del calcio

Parma si trasformerà in un vero e proprio epicentro del calcio, con il Festival che animerà alcune delle location più suggestive e ricche di storia della città. Il maestoso Teatro Regio, l'elegante Galleria San Ludovico e il suggestivo Laboratorio di San Paolo faranno da cornice d'eccezione a una tre giorni intensa di incontri, workshop e momenti di condivisione interamente dedicati al mondo della Serie A.

L'obiettivo è chiaro: raccontare la bellezza del calcio italiano a 360 gradi, coinvolgendo tutti i principali attori del settore. Parma accoglierà alcuni dei più grandi campioni, allenatori e dirigenti che hanno fatto la storia del nostro campionato, i direttori delle principali testate sportive italiane, influencer amati dai giovani, esperti di social media e persino attori e cantanti con una forte passione per il pallone.

Il Sindaco di Parma, Michele Guerra, ha espresso grande soddisfazione per ospitare nuovamente l'evento: "Presentiamo oggi la seconda edizione del Festival della Serie A, un’occasione importante per radunare a Parma il mondo del calcio italiano, ai suoi massimi livelli. Il calcio è lo sport più popolare nel nostro Paese e rappresenta un momento di aggregazione significativa che, nei giorni del Festival della Serie A, trova a Parma tutte le componenti riunite. Quest’anno l’evento si arricchisce di iniziative importanti, come la rivelazione del calendario della prossima stagione di Serie A e come tanti appuntamenti che hanno a che fare con gli sportivi, coi tecnici e con tutto l’orizzonte della comunicazione del mondo del calcio. Siamo contenti che la Lega Serie A continui a scegliere Parma per questo evento, siamo grati alla Regione Emilia Romagna che investe su questo progetto in maniera così consistente e siamo certi che, nel corso degli anni, riusciremo a rafforzare sempre più questo Festival nella nostra città".

Giammaria Manghi, Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia Romagna, ha sottolineato l'importanza dell'evento per la "Sport Valley" regionale: "Sono giorni importanti per la Regione e per la Sport Valley dell'Emilia Romagna con tanti eventi di altissimo livello in programma nel 2025, tra cui il Festival della Serie A. Siamo molto lieti di questa riconfer,a e della collaborazione che prosegue con tutti gli attori coninvolti. Appuntamenti come questo rappresentano un importante occasione di promozione del territorio delle sue identità, di discussione e confronto. Sarà una tre giorni che consentirà di dedicare riflessioni ai vari ambiti del calcio, lo sport del nostro Paese, della Nazione. Lo scorso anno abbiamo apprezzato anche l`importante risvolto umano legato a questo evento, con bellissime interviste dedicate ai protagonisti del calcio italiano, come ad esempio quella realizzata con Marcello Lippi. Credo sia stata una delle pagine più belle dal punto di vista emozionale della prima edizione del Festival. Tutto ciò è reso possibile grazie al sistema emiliano romagnolo, un sistema che lavora in perfetta sinergia sia con una grande organizzazione come la Lega Serie A, sia con la città di Parma. Questo ci consentirà di regalare nuovamente alla comunità e alla Regione un evento importante, di altissimo livello, per una grande tre giorni di sport a 360 gradi".

Il “Festival della Serie A” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, un'occasione unica per vivere da vicino il fascino del massimo campionato italiano, incontrare i suoi protagonisti e scoprire le dinamiche che lo rendono uno dei tornei più avvincenti del mondo. Parma è pronta ad accogliere la bellezza della Serie A, preparatevi per tre giorni di grande calcio e spettacolo!