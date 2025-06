Martin Reijnders, papà di Tijjani ed ex calciatore, ha espresso le sue emozioni sul proprio profilo LinkedIn, guardando con ottimismo al futuro ma anche ringraziando per quello che è stato il recente passato del figlio: "Tijjani al Manchester City! Dopo due anni meravigliosi per lui, lascia il Milan, il club che è per sempre nei nostri cuori! Domani inizia la preparazione per la Coppa del Mondo per Club! Nuovo capitolo, non vediamo l'ora!"