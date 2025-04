Papa Francesco, data e orario dei funerali: rischio nuovi rinvii in Serie A

Per Lazio-Parma occhio all'ordine pubblico

Nel caso dei primi due match, il rinvio sarebbe esclusivamente dovuto al rispetto verso la figura di Papa Francesco e in segno di lutto per la sua scomparsa. Per quanto concerne invece la gara della Lazio, c'è anche una motivazione inerente a possibili problemi di ordine pubblico. Il tutto considerando l'affluenza preventivata di persone a Roma per le esequie del Santo Padre. In giornata la decisione definitiva sulla questione.