Paolo Rossi, la FIGC intitola la Sala del Consiglio Federale con il suo nome

La FIGC omaggia Paolo Rossi

E’ notizia di oggi quella da parte della FIGC che ha intitolato la Sala del Consiglio Federale con il nome di Paolo Rossi. Deceduto nello scorso dicembre, Pablito è stato Campione del Mondo con l’Italia nel Mondiale dell’82 in Spagna. Tra le squadre in cui ha giocato in carriera c’è anche il Milan dove ha giocato 20 partite e segnato 2 gol. Presente all’evento di oggi anche la vedova di Paolo Federica Cappelletti. Una sua foto sorridente è stata appesa nella nuova ‘Sala Paolo Rossi’. Accanto alla sua, presenti anche delle gigantografie che ritraggono i successi della Nazionale Italiana di Calcio. Nel frattempo, Marco Amelia è stato intervistato ai nostri microfoni: leggi l’intervista.