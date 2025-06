Panucci su Theo: “Il Milan ci perderebbe parecchio, tosta sostituirlo”

A SportMediaset, tra gli altri, è intervenuto Christian Panucci per parlare dello scambio Theo-Vlahovic tra Milan e Juve. Cosa succederà?

A SportMediaset sono intervenuti Stefano Sorrentino, Riccardo Trevisani e Christian Panucci per parlare del possibile scambio tra Milan e Juve per Theo Hernandez. Che cos'ha detto ognuno di loro a riguardo? Parte a parlare così Sorrentino: "Conviene a tutti e due, se nessuno dei due rinnova e tutti e due sono scontenti, e se tutti e due hanno fatto la fine nel loro club, credo sia giusto cambiare aria. Se c'è uno scambio del genere è meglio per tutti quanti."