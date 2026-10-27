Harry Kane è il vincitore del Pallone d'Oro 2026. L'attaccante del Bayern Monaco e capitano della Nazionale inglese ha conquistato il più prestigioso riconoscimento individuale del calcio, superando Kylian Mbappé e Lamine Yamal, rispettivamente secondo e terzo nella classifica finale. La cerimonia, andata in scena al London Palladium Theatre, ha celebrato i migliori protagonisti della stagione, ma ha riservato anche un momento dedicato alla memoria di grandi figure del calcio scomparse recentemente.

Tra queste anche Franco Baresi, storico capitano del Milan, ricordato durante la serata con un omaggio che ha coinvolto il pubblico presente.

Pallone d'Oro, Harry Kane sul tetto del mondo

Per Kane si tratta del primo Pallone d'Oro della carriera e di un traguardo storico per il calcio inglese: l'attaccante è il primo calciatore inglese a vincere il premio dopo Michael Owen, che lo aveva conquistato nel 2001. Il centravanti del Bayern ha vissuto una stagione straordinaria, chiusa con 73 gol complessivi tra club e nazionale, confermandosi uno dei finalizzatori più prolifici del panorama internazionale.

Alle sue spalle si sono piazzati Mbappé, stella del Real Madrid, e Yamal, talento del Barcellona. Una classifica che premia soprattutto la continuità realizzativa di Kane, protagonista di una stagione da record e capace di imporsi in una competizione che riuniva alcuni dei più importanti campioni del calcio mondiale.

Durante la cerimonia anche l'omaggio a Franco Baresi

La serata londinese ha avuto anche un momento dedicato al ricordo di Franco Baresi, leggenda rossonera e uno dei difensori più rappresentativi della storia del calcio italiano. Nel corso della cerimonia,ha ricordato l'ex capitano del Milan, sottolineandone l'importanza e l'eredità lasciata nel ruolo di difensore centrale.

Baresi è stato celebrato come una figura capace di segnare un'epoca, grazie alla leadership, alla capacità di leggere il gioco e alla straordinaria carriera vissuta con la maglia rossonera. Il pubblico ha risposto al tributo con un applauso, rendendo omaggio a un campione che ha lasciato un segno profondo ben oltre i confini del Milan.

Per il club rossonero, il riconoscimento tributato a Baresi durante una manifestazione internazionale così prestigiosa rappresenta un ulteriore richiamo al peso della sua storia. Il numero 6 resta infatti una delle bandiere assolute del Milan, protagonista di una delle epoche più vincenti della società.

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Una serata tra presente e memoria

Il Pallone d'Oro 2026 ha così unito la celebrazione dei campioni attuali al ricordo di chi ha contribuito a costruire la storia di questo sport. Da una parte il trionfo di Kane, premiato dopo una stagione ricca di gol; dall'altra il tributo a Baresi, simbolo di un Milan che ha lasciato un'impronta indelebile nel calcio internazionale. Una cerimonia che ha guardato al presente e al futuro del calcio senza dimenticare le proprie leggende.