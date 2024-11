Olanda-Ungheria, giocatori in lacrime e partita interrotta: ecco cos’è successo | Video

È stata interrotta la partita tra l'Olanda di Tijjani Reijnders e l'Ungheria: paura in campo per i giocatori. Ecco il motivo preciso

Attimi di paura nel corso del match tra l'Olanda di Tijjani Reijnders e l'Ungheria. Alle ore 20:45, infatti, ha preso il via alla 'Johan Crujiff Arena' di Amsterdam l'incontro valevole per l'ultima giornata della Nations League 2024/2025. Nei primissimi minuti, però, il gioco è stato interrotto dal direttore di gara, lo spagnolo Jesus Gil Manzano. Il motivo? Secondo quanto si apprende da alcuni video che circolano in rete ci sarebbe stato un malore per un componente della panchina magiara, probabilmente un calciatore. Alcuno calciatori della Nazionale ungherese sono stati inquadrati con le mani sul volto. La partita in ogni caso è ripresa.