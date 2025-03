Olanda-Spagna, Reijnders come nel Milan: che gol del mediano! | Video

Giornata importante per i calciatori del Milan impegnati con le varie Nazionali. Tijjani Reijnders, infatti, ha segnato il gol del 2-1 della sua Olanda, contro la Spagna, nel match valevole per l'andata dei quarti di finale della Nations League 2024/2025. Una rete che ricorda molto alcuni suoi centri in maglia rossonera. Azione sulla sinistra degli oranje e servizio a rimorchio per il mediano del Diavolo, che si coordina e supera il portiere avversario con un colpo da biliardo. Ecco, dunque, il video.