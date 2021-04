NY Times – A breve annuncio sulla Superlega: Milan e Juventus tra i club

La Superlega sembra quasi essere realtà. Secondo il New York Times, infatti, atteso l'annuncio. Milan e Juventus tra i club separatisti.

Arrivano importanti novità per quanto riguarda la Superlega e la fonte, stavolta, è davvero autorevole. Secondo il New York Times , infatti, sembra tutto pronto per dare i natali alla tanto attesa e tanto chiacchierata Superlega. Un gruppo di club sarebbe già d'accordo. Le squadre interessate sono ovviamente le più blasonate e ricche al mondo. In linea di massima hanno già deciso un piano per creare una nuova competizione europea "separatista", lasciando così il mondo UEFA e sentendosi un po' più liberi.

Negli ultimi mesi ci sono stati tantissimi colloqui in gran segreto. Tra i club in questione ci sono Real Madrid e Barcellona per la Spagna, il Manchester United e il Liverpool per l'Inghilterra, mentre in Italia sono coinvolte Juventus e Milan. Già nelle prossime ore potrebbe esserci l'annuncio ufficiale. Così si andrebbe a rivoluzionare ovviamente il piano UEFA per quanto riguarda il nuovo formato della Champions League e delle altre competizioni europee. Intanto dopo il match di oggi ha parlato Pioli, ecco le sue parole >>>