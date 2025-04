Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, è tornato a parlare della realizzazione del nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter: le sue dichiarazioni

Giuseppe Sala , il Sindaco di Milano , è tornato a parlare della realizzazione del nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter . Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni così come riportate da 'SportMediaset'.

"Siamo insieme a chiedere al Governo di chiedere fondi per le opere milanesi e soprattutto in generale anche per le Olimpiadi. La seconda questione è lo stadio. Perché dovrà partire una Conferenza dei Servizi, ed essendo che ci saranno anche funzioni commerciali nel futuro sviluppo, è coinvolta anche la Regione Lombardia".