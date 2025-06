Nuove modalità di accesso a San Siro per tifosi con disabilità: l’annuncio

Comune di Milano, Milan e Inter hanno sviluppato una procedura di acquisto di biglietti e abbonamenti per la stagione 2025-2026

AC Milan e FC Internazionale Milano, in sinergia con il Comune di Milano e realtà associative del mondo della disabilità attivo sul territorio e in allineamento con le istanze da questi presentate, annunciano un’importante evoluzione nelle modalità di accreditamento dei tifosi con disabilità per le partite allo stadio San Siro, a partire dalla stagione calcistica 2025/26.