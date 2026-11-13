Divock Origi ha voltato definitivamente pagina. Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato lo scorso giugno, l'ex attaccante del Milan ha intrapreso una nuova avventura negli Stati Uniti d'America, scegliendo di investire sulla propria formazione. Il belga si è iscritto alla Harvard Business School, dove frequenterà il programma Crossover Into Business, un percorso pensato per accompagnare gli atleti professionisti nella transizione verso il mondo imprenditoriale.

Non si tratta di una laurea tradizionale, ma di un programma della durata di un semestre, sviluppato per fornire competenze pratiche in ambito aziendale. I partecipanti vengono affiancati da due studenti iscritti al percorso MBA di Harvard, che li aiutano ad approfondire le dinamiche del business e a prepararsi alle opportunità professionali successive alla carriera sportiva. L'iniziativa è pensata sia per atleti ancora in attività sia per professionisti che hanno già lasciato lo sport.

Origi e la passione per la moda

La scelta di Origi si lega anche a un interesse che l'attaccante avrebbe maturato negli anni trascorsi a Milano: quello per la moda e il mondo dell'abbigliamento. Il suo obiettivo sarebbe trasformare questa passione in un'attività concreta, magari collaborando con importanti marchi internazionali o arrivando in futuro a sviluppare un proprio brand.

Una nuova direzione professionale, dunque, per un calciatore che ha deciso di prepararsi con anticipo alla vita dopo il pallone. Il percorso ad Harvard gli consentirà di acquisire strumenti utili per muoversi nel mondo degli affari e valutare possibili iniziative imprenditoriali.

Dalle notti di Champions alla delusione Milan

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La nuova avventura arriva al termine di una carriera caratterizzata da momenti molto diversi. Origi è entrato nella storia recente del Liverpool grazie alle reti decisive nella semifinale di Champions League del 2019 contro il Barcellona e al gol nella finale vinta contro il Tottenham. Con i Reds ha conquistato anche la Premier League, diventando uno dei protagonisti più amati dai tifosi.L'esperienza al Milan, invece, non ha rispettato le aspettative. Arrivato nell'estate del 2022 a parametro zero proprio dal Liverpool, il belga non è riuscito a imporsi in rossonero, realizzando appena 2 gol in 36 presenze complessive. Dopo il prestito al Nottingham Forest e il successivo ritorno a Milano, è finito fuori dal progetto tecnico e si è allenato per anni a parte. Il contratto con il club è stato risolto nel dicembre 2025.

Lo scorso 8 giugno è arrivata la comunicazione ufficiale del ritiro. Ora, a 31 anni, Origi si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria vita: questa volta lontano dai campi, con Harvard come punto di partenza per costruire il proprio futuro nel mondo degli affari.