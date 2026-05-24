Nella giornata di oggi, domenica 24 maggio 2026, il Milan si gioca l'intera stagione. Alle 20:45 i rossoneri saranno impegnati a San Siro contro il Cagliari, una sfida decisiva per blindare la qualificazione in Champions League, che adesso dista soltanto novanta minuti. Nel frattempo, anche il proprietario Gerry Cardinale è volato in Italia per essere vicino alla squadra, ma a far discutere è il pranzo organizzato in centro a Milano con una parte della dirigenza. Intanto, in Germania c'è un giocatore che è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera.