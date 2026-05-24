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Nessun margine d’errore: pranzi di mercato, lotta Champions e le probabili formazioni di Milan-Cagliari

PianetaMilan Top News: il pranzo tra Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli, la corsa Champions e le ultime in vista di Milan-Cagliari
Redazione PM

Top News Milan 24 maggio 2026

Milan, le migliori notizie di oggi

Nella giornata di oggi, domenica 24 maggio 2026, il Milan si gioca l'intera stagione. Alle 20:45 i rossoneri saranno impegnati a San Siro contro il Cagliari, una sfida decisiva per blindare la qualificazione in Champions League, che adesso dista soltanto novanta minuti. Nel frattempo, anche il proprietario Gerry Cardinale è volato in Italia per essere vicino alla squadra, ma a far discutere è il pranzo organizzato in centro a Milano con una parte della dirigenza. Intanto, in Germania c'è un giocatore che è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi in casa Milan per offrirvi non solo la notizia, ma anche la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:

  • La corsa Champions: questa sera si decide il campionato e la lotta per il quarto posto è ancora aperta.

  • Milan-Cagliari: un match fondamentale per la stagione dei rossoneri.

  • Leon Goretzka: sempre più vicino al trasferimento in Italia

  • Il pranzo di Gerry Cardinale: il proprietario del Milan è stato avvistato in un noto ristorante milanese con alcuni dirigenti, ma ci sono assenza che fanno discutere.

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