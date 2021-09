Nazionali, nessun minuto giocato da Theo Hernandez, Maignan e Kjaer

Non hanno preso parte agli incontri con le loro nazionali Theo Hernandez, Simon Kjaer e Mike Maignan: i tre rossoneri sono stati in panchina

E' tempo di nazionali e sono numerosi i calciatori del Milan che fanno parte delle loro selezioni. Nonostante la loro assenza dalle parti di Milanello, ieri Theo Hernandez e Mike Maignan non hanno preso parte al match della loro Francia contro l'Ucraina, gara terminata 1-1. Stesso discorso vale per il capitano della Danimarca Simon Kjaer, rimasto in panchina nel match contro le isole Faer Oer vinto per 1-0 dai danesi.