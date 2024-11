Milan, stanotte gli Stati Uniti di Pulisic e Musah hanno vinto di misura contro la Giamaica a Kingston in CONCACAF Nations League.

Stanotte, i giocatori del Milan Christian Pulisic e Yunus Musah sono scesi in campo con gli Stati Uniti a Kingston contro la Giamaica. La partita tra statunitensi e giamaicani, valevole per l'andata dei quarti di finale della CONCACAF Nations League, è finita 0-1 per gli States: gol di Ricardo Pepi al 5' con assist di Pulisic.