Nazionali – Milan, Noah Okafor convocato dalla Svizzera di Yakin | News

Noah Okafor, attaccante del Milan, è stato convocato dal Commissario Tecnico della Svizzera, Murat Yakin, per i prossimi impegni

Continuano ad essere ufficializzate le selezioni delle varie Nazionali in vista della seconda sosta di questo inizio di stagione. Anche il Commissario Tecnico della Svizzera, Murat Yakin, ha diramato la lista dei convocati per i match contro Israele e Bielorussia. Due incontri validi per le qualificazioni ad Euro 2024.