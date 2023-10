Genoa-Milan, la probabile formazione dei rossoneri: Pioli sceglie Okafor

Ecco la probabile formazione dei rossoneri in occasione di Genoa-Milan. Stefano Pioli dovrebbe scegliere Noah Okafor in attacco

Nella giornata di domani, sabato 7 ottobre, alle ore 20:45, andrà in scena il match Genoa-Milan nel match valido per l'8^ giornata di Serie A. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito ufficiale, Stefano Pioli dovrebbe affidarsi a Mike Maignan tra i pali e una difesa a 4 con Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Yunus Musah, Yacine Adli e Tijjani Reijnders. In attacco, invece, dovrebbero giocare Christian Pulisic, Noah Okafor e Rafael Leao.