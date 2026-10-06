Ultimi giri di valzer per i calciatori rossoneri sparsi in giro per il mondo prima del definitivo rientro alla base. Oggi, martedì 6 ottobre 2026, si chiude ufficialmente la sosta per le Nazionali e il Milan di Rúben Amorim osserverà con grande attenzione gli ultimi quattro tesserati impegnati con le rispettive selezioni. Dal giovane Valeri Vladimirov con la Bulgaria Under 21 fino ai palcoscenici della Nations League con Luka Modrić e Ardon Jashari, per chiudere poi nella notte con gli Stati Uniti d'America di Yunus Musah, ecco il programma completo delle sfide odierne.

Bulgaria Under 21: Vladimirov si gioca il sogno Europeo

Nations League: Modrić cerca il riscatto con la Spagna, Jashari preme per una maglia

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Notte a stelle e strisce: Musah chiude il programma contro il Canada

Il primo a scendere in campo in ordine cronologico sarà il giovane difensore, punto di forza del Milan Futuro guidato da mister Sergio Navarro Barquero. Alle ore 18:30 è in programma Bulgaria-Scozia, match valevole per la decima e ultima giornata del Gruppo B di qualificazione agli Europei Under 21. Per i bulgari si tratta di un vero e proprio dentro o fuori: una vittoria potrebbe spalancare le porte degli spareggi per continuare a sperare nel pass per la fase finale del torneo continentale.In serata, a partire dalle ore 20:45, i riflettori si sposteranno sulla Nations League 2026-2027. Nel Gruppo 3 della Lega A, lo stadio Poljud di Spalato sarà il teatro di una sfida ad altissima tensione: ladel capitano rossonero Luka Modrić ospiterà la Spagna campione del Mondo in carica. I croati sono chiamati a una reazione d'orgoglio epocale davanti al proprio pubblico per cancellare il clamoroso cappotto interno (0-7) subìto contro l'Inghilterra nell'ultimo turno e muovere finalmente la classifica.Contemporaneamente, per il Gruppo 1 della Lega B, si giocherà Svizzera-Macedonia del Nord alla Thermoplan Arena di Lucerna. In casa elvetica, il centrocampista rossonero Ardon Jashari si candida prepotentemente per una maglia da titolare nella formazione della Nati disegnata dal Commissario Tecnico Murat Yakin, voglioso di sfruttare la crescita del mediano a Milano.La lunghissima giornata dei Nazionali si concluderà ufficialmente nella notte italiana. Alle ore 02:00, sul prato dell'Allianz Field di Saint Paul in Minnesota, gliaffronteranno il Canada in un derby nordamericano sempre molto sentito. Dopo, Yunus Musah punta a un'altra maglia da titolare nel centrocampo del CT Mauricio Pochettino, prima di imbarcarsi sul volo del ritorno che lo riporterà a Milanello per preparare la trasferta di campionato contro il Sassuolo.