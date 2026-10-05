Lunedì di fuoco per i rossoneri. L'Under 21 cerca l'impresa, a Parigi va in scena il derby Mike Maignan-Diego Moreira in Nations League

Daniele Triolo
- Milano

Entra nel vivo il programma dei quindici giocatori del Milan prestati alle rispettive selezioni. Nella giornata di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, ben otto calciatori rossoneri scenderanno in campo in giro per il mondo per concludere la prima sosta stagionale, prima di fare rientro a Milanello alla corte di Rúben Amorim a partire da domani. Scopriamo nel dettaglio chi sarà protagonista e quali sono gli appuntamenti da seguire con attenzione.

Kirin Cup: riposo forzato per Estupiñán con l'Ecuador

La giornata internazionale si è aperta nella mattinata italiana al New National Stadium di Tokyo, in Giappone, dove è andata in scena la finale per il 3° e 4° posto della Kirin Cup tra Ecuador e Panama. Per il Milan arrivano buone notizie sul fronte della gestione delle energie: l'esterno mancino rossonero Pervis Estupiñán non è andato neppure in panchina. Al laterale della Tricolor, guidata dal Commissario Tecnico Marcelo Gallardo, è stato così risparmiato l'ultimo impegno prima del lungo volo di rientro.
Mike Maignan (portiere AC Milan), qui durante un match di Nations League con la Nazionale della Francia

Italia Under 21: missione da compiere per Bartesaghi, Cisse e Camarda

Nel pomeriggio, alle ore 18:15, i riflettori si sposteranno sullo stadio Adriatico di Pescara per il match decisivo dell'Italia Under 21. Gli Azzurrini del C.T. Silvio Baldini sfideranno la Polonia nell'ultimo turno del Gruppo E di qualificazione agli Europei di categoria. Per strappare il pass diretto verso la fase finale, l'Italia dovrà vincere obbligatoriamente con il punteggio di 3-0 contro i polacchi, attualmente primi a +3 e forti di una migliore differenza reti. Per quanto riguarda le scelte ufficiali annunciate sul sito della FIGC, Davide Bartesaghi e Alphadjo Cisse partiranno titolari nel 4-3-3, mentre il bomber Francesco Camarda siederà inizialmente in panchina.

Nations League in prima serata: il derby rossonero in Francia-Belgio

In serata, alle ore 20:45, spazio alle grandi sfide del Gruppo 1 (Lega A) di Nations League. Lo Stade de France di Parigi-Saint Denis sarà il teatro del big match tra Francia e Belgio, una sfida a forti tinte rossonere. Sul fronte transalpino, Mike Maignan è confermato guardiano della porta da titolare inamovibile, mentre il centrocampista Adrien Rabiot dovrebbe partire dalla panchina. Tra i belgi, se il difensore Koni De Winter è destinato a iniziare tra le riserve, l'esterno Diego Moreira tornerà dalla squalifica per agire da trequartista di destra nel 4-2-3-1 disegnato dal grande ex rossonero Mark van Bommel.

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