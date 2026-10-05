Lunedì di fuoco per i rossoneri. L'Under 21 cerca l'impresa, a Parigi va in scena il derby Mike Maignan-Diego Moreira in Nations League
Entra nel vivo il programma dei quindici giocatori del Milan prestati alle rispettive selezioni. Nella giornata di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, ben otto calciatori rossoneri scenderanno in campo in giro per il mondo per concludere la prima sosta stagionale, prima di fare rientro a Milanello alla corte di Rúben Amorim a partire da domani. Scopriamo nel dettaglio chi sarà protagonista e quali sono gli appuntamenti da seguire con attenzione.
Kirin Cup: riposo forzato per Estupiñán con l'EcuadorLa giornata internazionale si è aperta nella mattinata italiana al New National Stadium di Tokyo, in Giappone, dove è andata in scena la finale per il 3° e 4° posto della Kirin Cup tra Ecuador e Panama. Per il Milan arrivano buone notizie sul fronte della gestione delle energie: l'esterno mancino rossonero Pervis Estupiñán non è andato neppure in panchina. Al laterale della Tricolor, guidata dal Commissario Tecnico Marcelo Gallardo, è stato così risparmiato l'ultimo impegno prima del lungo volo di rientro.
Italia Under 21: missione da compiere per Bartesaghi, Cisse e CamardaNel pomeriggio, alle ore 18:15, i riflettori si sposteranno sullo stadio Adriatico di Pescara per il match decisivo dell'Italia Under 21. Gli Azzurrini del C.T. Silvio Baldini sfideranno la Polonia nell'ultimo turno del Gruppo E di qualificazione agli Europei di categoria. Per strappare il pass diretto verso la fase finale, l'Italia dovrà vincere obbligatoriamente con il punteggio di 3-0 contro i polacchi, attualmente primi a +3 e forti di una migliore differenza reti. Per quanto riguarda le scelte ufficiali annunciate sul sito della FIGC, Davide Bartesaghi e Alphadjo Cisse partiranno titolari nel 4-3-3, mentre il bomber Francesco Camarda siederà inizialmente in panchina.
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Nations League in prima serata: il derby rossonero in Francia-BelgioIn serata, alle ore 20:45, spazio alle grandi sfide del Gruppo 1 (Lega A) di Nations League. Lo Stade de France di Parigi-Saint Denis sarà il teatro del big match tra Francia e Belgio, una sfida a forti tinte rossonere. Sul fronte transalpino, Mike Maignan è confermato guardiano della porta da titolare inamovibile, mentre il centrocampista Adrien Rabiot dovrebbe partire dalla panchina. Tra i belgi, se il difensore Koni De Winter è destinato a iniziare tra le riserve, l'esterno Diego Moreira tornerà dalla squalifica per agire da trequartista di destra nel 4-2-3-1 disegnato dal grande ex rossonero Mark van Bommel.
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