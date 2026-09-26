Venerdì perfetto per i 6 rossoneri scesi in campo: la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot vince in Turchia e Samuel Chukwueze vola con la Nigeria
Milan, guarda Rabiot: colpi di classe in allenamento con la Francia
La prima sosta stagionale per gli impegni delle selezioni calcistiche prosegue sotto ottimi auspici per il Milan. Ben 6 dei 15 calciatori rossoneri convocati dalle rispettive rappresentative Nazionali sono scesi in campo nella giornata di ieri, venerdì 25 settembre, portando a casa un clamoroso en plein di vittorie. Dalla Nations League alle qualificazioni per la Coppa d'Africa, i giocatori del Diavolo hanno recitato un ruolo da assoluti protagonisti nei successi delle proprie selezioni.
Coppa d'Africa ed Europei U21: Chukwueze e Vladimirov subito vincentiI primi sorrisi della giornata sono arrivati dal continente africano e dalle qualificazioni giovanili europee. Samuel Chukwueze è stato schierato nella formazione titolare della Nigeria nel match contro il Madagascar, valido per l'accesso alla fase finale della prossima Coppa d'Africa. La sfida si è conclusa con una vittoria per 2-1 in favore delle Super Aquile; l'esterno del Milan è rimasto sul terreno di gioco fino al 61', minuto in cui ha lasciato il posto a Moses Usor dopo aver rimediato un cartellino giallo nel corso del primo tempo.
Grande soddisfazione anche sul fronte dei giovani talenti rossoneri. Valeri Vladimirov ha festeggiato un successo pesantissimo con la maglia della Bulgaria Under 21. Impegnato nelle qualificazioni ai Campionati Europei di categoria, il calciatore è subentrato all'inizio della ripresa al posto di Roberto Rayvchev, contribuendo alla vittoria interna per 2-1 contro i pari età del Portogallo.
Nations League: Maignan e Rabiot blindano la Francia, Moreira batte l'ItaliaI riflettori principali erano tuttavia accesi sulla Nations League, dove i big del Milan si sono incrociati nel Gruppo 1 della Lega A. Mike Maignan e Adrien Rabiot sono stati impiegati dal primo all'ultimo minuto nel delicatissimo match Turchia-Francia. La selezione transalpina si è imposta in trasferta per 1-0 grazie a un sigillo del solito Kylian Mbappé, con il portiere rossonero apparso in totale controllo della propria area di rigore e il centrocampista solido in cabina di regia.
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