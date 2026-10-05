Ieri due dei quindici giocatori del Milan convocati dalle rispettive Nazionali sono scesi in campo per la quarta giornata della Nations League 2026-2027, concludendo ufficialmente i propri impegni in questa sosta. Si tratta del difensore Strahinja Pavlović e dell'attaccante Gonçalo Ramos, il cui rientro a Milanello alla corte di Rúben Amorim è previsto già nelle prossime ore con fortune e stati d'animo decisamente opposti.

Nations League: la Serbia di Pavlović cede all'Olanda di Zirkzee

Portogallo-Norvegia: decide ancora il bomber rossonero Gonçalo Ramos

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Amorim aspetta un Gonçalo Ramos inarrestabile a Milanello

Nel Gruppo 2 della Lega A, la Serbia di Pavlović ha affrontato i padroni di casa dell'Olanda nella splendida cornice del Philips Stadion di Eindhoven, rimediando una sconfitta per 1-2. Per la selezione guidata dal Commissario Tecnicosi tratta del quarto stop in altrettante gare del girone. Gli oranje si sono portati in vantaggio al 31' grazie a un calcio di punizione di, ma l'immediata reazione serba ha portato al pareggio al 35' con un colpo di testa di Mihajlo Cvetković. Nella ripresa, il gol decisivo al 72' porta la firma di, ex attaccante di Parma e Bologna oggi al Manchester United. Pavlović, schierato titolare per tutta la partita, è stato ammonito al minuto 30.Di segno opposto la serata nel Gruppo 4 della Lega A, dove all'Estádio do Dragão di Porto il Portogallo ha piegato per 2-1 una coriacea Norvegia. Quarto successo in quattro partite per la Seleção di, che continua a correre spedita anche senza l'apporto di, il quale ha chiuso tra le polemiche la sua avventura in Nazionale proprio durante questa sosta. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 36' con una gran rete di Kristoffer Ajer, raggiunti appena due minuti dopo da una prodezza balistica di. Al 79' della ripresa è salito in cattedra il bomber del Milan: su assist dell'ex milanista, è arrivato il gol da tre punti siglato proprio da Gonçalo Ramos, con un tap-in sotto misura.Il momento di forma del centravanti rossonero è semplicemente strepitoso. Ramos ha timbrato il cartellino due volte contro la Norvegia e una contro la Danimarca in questa singola finestra internazionale, dimostrandosi letteralmente inarrestabile. Adesso il tecnico Rúben Amorim spera che il giocatore, una volta rientrato a pieno regime nel gruppo a Carnago, possa mantenere questa straordinaria vena realizzativa per trascinare il Milan alla ripresa del campionato.