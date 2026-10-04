La sosta per le Nazionali è entrata nel vivo e nella giornata di ieri, sabato 3 ottobre 2026, due dei 15 calciatori del Milan prestati alle rispettive selezioni sono scesi in campo in Nations League 2026-2027 con fortune alterne. Serata da incubo per il capitano dei 'Vatreni', Luka Modrić, travolto con la sua Croazia dall'Inghilterra, mentre arrivano risposte estremamente positive dalla Svizzera, dove il centrocampista Ardon Jashari e il terzino di proprietà rossonera Zachary Athekame (attualmente in prestito all'Olympique Lione) sono stati grandi protagonisti del successo contro la Slovenia.

Dramma sportivo per Modrić: la Croazia affonda sotto 7 gol dell'Inghilterra

Nel pomeriggio di ieri, sul terreno di gioco dello stadio HNK Rijeka di Fiume, si è consumata la sconfitta più clamorosa nella storia della Croazia. Nella sfida valida per la terza giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League, la Nazionale guidata dal Commissario Tecnico Slaven Bilić è stata letteralmente travolta dall'Inghilterra con un pesantissimo 7-0. I "Tre Leoni" hanno dominato in lungo e in largo grazie alle doppiette di Harry Kane e Bukayo Saka e agli acuti di Jude Bellingham, Anthony Gordon e Morgan Rogers.

In questo scenario da incubo, il milanista Luka Modrić è partito titolare ma è affondato insieme a tutti i suoi compagni di squadra, disputando una prestazione opaca prima di essere sostituito al minuto 57 da Kristijan Jakić. Una brutta botta psicologica per il quarantunenne rossonero, che cercherà immediato riscatto nel prossimo e proibitivo impegno contro la Spagna.

Sorride la Svizzera: ottime prove per Jashari e Athekame

Di tutt'altro umore la serata della Svizzera del CT Murat Yakin, che alla Thermoplan Arena di Lucerna ha superato la Slovenia per 2-1 nella terza giornata del Gruppo 1 della Lega B di Nations League. Match che ha visto brillare intensamente la stella di Ardon Jashari: il centrocampista del Milan è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, sfornando una prestazione di altissimo livello per geometrie, sostanza e personalità in mezzo al campo.

Nota di merito anche per Zachary Athekame, terzino di proprietà del Milan che sta vivendo questa stagione calcistica in prestito all'Olympique Lione. Schierato nell'undici iniziale da Yakin, il laterale difensivo ha offerto una prova solida e convincente sia in fase di spinta che in copertura, prima di lasciare comprensibilmente il terreno di gioco all'87' per fare spazio ad Adrjan Bajrami.

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Il calendario internazionale non concede soste: sia Modrić che Jashari torneranno in campo martedì 6 ottobre 2026 per i match Croazia-Spagna e Svizzera-Macedonia del Nord. Subito dopo il triplice fischio, i due centrocampisti si metteranno in viaggio verso l'Italia: il loro rientro al centro sportivo di Milanello è atteso per mercoledì 7 ottobre, dove si metteranno subito a disposizione di Rúben Amorim.

Nella notte, poi, è sceso in campo anche Yunus Musah nell'amichevole che gli Stati Uniti d'America hanno vinto per 3-0 contro il Messico allo 'State Farm Stadium' di Glendale (Arizona - U.S.A.): il centrocampista rossonero, partito dalla panchina, è entrato in campo al 65' in sostituzione di Cavan Sullivan. Prossimo impegno di Musah e degli U.S.A. di Mauricio Pochettino, sempre in amichevole, nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 contro il Canada.