Nations League, l’arbitro Bastien dirigerà Ungheria-Italia | News

Domani sera l'Italia di Roberto Mancini si giocherà il primato del proprio girone in Nations League contro l'Ungheria. Sarà una gara importante per la nazionale, in quanto con una vittoria potrebbe accedere alla final four del torneo. Non sarà una partita semplice, considerato che gli ungheresi occupano meritatamente il primo posto e gli azzurri dovranno affrontare gli uomini di Marco Rossi alla Puskas Arena. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro francese Benoit Bastien, il quale sarà assistito dai connazionali Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu. Il IV uomo sarà Jérémie Pignard, con Benoit Millot al Var e Bastien Dechepy nella qualità di Avar. Leggi qui le dichiarazioni integrali di PAOLO MALDINI al Festival dello Sport>>>