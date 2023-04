Napoli-Milan, altre scintille: botte e insulti tra i tifosi azzurri

Durante il match tra Napoli e Milan non vi sono state solo tensioni in campo, anche sugli spalti sono scoppiate scintille tra i tifosi azzurri

Il match di Serie A tra Napoli e Milan non è stato caratterizzato solo dalle tensioni in campo, e nel tunnel come quelle tra Maldini e Spalletti. Anche sugli spalti, infatti, ci sono state diverse scintille con protagonisti gli stessi tifosi della squadra di Osimhen e compagni.