Napoli-Milan, record di tiri in porta per le squadre / Serie A News

Napoli-Milan, record di tiri per le squadre

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Napoli-Milan, big-match della 8^ giornata di Serie A andrà in archivio questa sera. C’è un dato particolarmente significativo tra i due club che si scontreranno al ‘San Paolo’. Gli azzurri (19) e i rossoneri (17.1) sono le due squadre che hanno tentato in media più tiri a partita nel corso di questa Serie A – i partenopei sono primi in questa graduatoria nei Top-5 campionati europei, i rossoneri quarti dietro a Lione (18) e Lipsia (17.7). Franck Kessie meglio di Tiemoué Bakayoko: ecco il dato >>>