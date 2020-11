Napoli-Milan: Kessie ‘rubapalloni’, meglio di Bakayoko. I numeri / News

Napoli-Milan, Kessie meglio di Bakayoko

ULTIME NOTIZIE NAPOLI MILAN – Napoli-Milan, match valido per la 8^ giornata di Serie A, sarà una partita piena di duelli interessanti sul campo. Tra questi non si può non notare la sfida muscolare tra gli amici Franck Kessie e Tiemoué Bakayoko. I due giocatori, che avevano legato molto ai tempi in rossonero, si troveranno faccia a faccia da avversari. Chi tra i due riuscirà ad impadronirsi del centrocampo? Come fa notare ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, i numeri parlano a favore del giocatore del Milan per quanto riguarda il dato sul miglior ‘rubapalloni’. L’ivoriano recupera, in media, 7,4 palloni a partita contro i 5,8 di Bakayoko. Nonostante ciò l’ivoriano non ha perso il vizio del gol, già 2 in stagione. E adesso che Ibra ha dichiarato di lasciargli battere i rigori può andare molto più lontano… Non sai dove vedere Napoli-Milan? Ecco la nostra guida tv >>>