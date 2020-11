Napoli-Milan, Bakayoko prima da ex

NAPOLI MILAN ULTIME NEWS – Prima gara da ex per Tiemoué Bakayoko che giocherà dal primo minuto questa sera contro il Milan. Il centrocampista francese, in rossonero nella stagione 2018-19, ha accusato un po’ di febbre e malessere in settimana, ma ha pienamente recuperato per la gara che emotivamente lo vedrà protagonista assieme a Rino Gattuso.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH>>>