Napoli-Milan, Pirlo: “Guardo tutte le partite, vediamo come va…”

MILAN NEWS – Ieri è tornata a vincere la Juventus. La formazione bianconera ha vinto e convinto contro il Cagliari, imponendosi per 2-0 e riavvicinandosi alla vetta della classifica. Grande attenzione dunque, ovviamente, a ciò che succederà stasera in Napoli-Milan. Su questo è stato interrogato Andrea Pirlo, allenatore bianconero ed ex centrocampista del Diavolo. Su Sky gli è stato chiesto se guarderà la partita e cosa si augura, ecco la sua risposta: “Sono contento di passare una domenica tranquilla a guardarmi tutte le partite, vediamo come va…”

