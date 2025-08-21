PIANETAMILAN news milan ultime notizie Musah all’Atalanta. Tutto sul mercato del Milan: difensore, centrocampista e attaccante

ULTIME MILAN NEWS

Musah all’Atalanta. Tutto sul mercato del Milan: difensore, centrocampista e attaccante

Musah all’Atalanta. Tutto sul mercato del Milan: difensore, centrocampista e attaccante - immagine 1
Yunus Musah all'Atalanta è uno dei tanti temi legati al calciomercato del Milan affrontati dal nostro Stefano Bressi in questo video
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Non è solo Victor Boniface il nome caldo in casa Milan per quanto riguarda il calciomercato. Il nostro Stefano Bressi, nel video che potete trovare qui sotto, ha fatto il punto della situazione tra difesa, centrocampo ed attacco. Non solo, perché si sta muovendo qualcosa in merito al possibile trasferimento di Yunus Musah all'Atalanta. Vi ricordiamo inoltre di attivare la campanella per non perdervi alcun contenuto e di seguirci sui nostri profili social.

LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Cremonese: ecco il primo 11 di Allegri in Serie A >>>

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA