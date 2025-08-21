Musah all’Atalanta. Tutto sul mercato del Milan: difensore, centrocampista e attaccante

Non è solo Victor Boniface il nome caldo in casa Milan per quanto riguarda il calciomercato. Il nostro Stefano Bressi, nel video che potete trovare qui sotto, ha fatto il punto della situazione tra difesa, centrocampo ed attacco. Non solo, perché si sta muovendo qualcosa in merito al possibile trasferimento di Yunus Musah all'Atalanta. Vi ricordiamo inoltre di attivare la campanella per non perdervi alcun contenuto e di seguirci sui nostri profili social.