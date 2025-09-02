Morto Emilio Fede, per Berlusconi tradì la Juventus per il Milan

Il mondo del giornalismo e della televisione piange Emilio Fede. Lo storico giornalista e direttore del TG4 è morto all'età di 94 anni. È scomparso oggi a Milano al termine di una lunga malattia. Fede è stato uno dei volti più celebri dell'epoca d'oro di Mediaset. Dal 1992 al 2012, infatti, è stato il direttore del TG4, il telegiornale di Rete 4.
L'aneddoto sulla sua fede calcistica—
Come racconta Virgilio Sport, Emilio Fede - siciliano di nascita - era originariamente tifoso della Juventus. Successivamente, in seguito alla proficua collaborazione con Silvio Berlusconi - suo amico e datore di lavoro -, dichiarò di aver cambiato squadra di calcio. Diventò dunque tifoso del Milan, di cui Berlusconi è stato presidente per moltissimi anni, contribuendo enormemente ai trionfi rossoneri tra gli anni '80 e i primi anni duemila. La nostra redazione si unisce al cordoglio per la sua scomparsa.
