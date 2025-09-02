Morto Emilio Fede, per Berlusconi tradì la Juventus per il Milan

A 94 è morto Emilio Fede, giornalista e storico direttore del TG4, che raccontò di aver iniziato a tifare Milan per Silvio Berlusconi

Il mondo del giornalismo e della televisione piange Emilio Fede. Lo storico giornalista e direttore del TG4 è morto all'età di 94 anni. È scomparso oggi a Milano al termine di una lunga malattia. Fede è stato uno dei volti più celebri dell'epoca d'oro di Mediaset. Dal 1992 al 2012, infatti, è stato il direttore del TG4, il telegiornale di Rete 4.